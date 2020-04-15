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Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
. Сегодня во всем мире отмечают День искусства, а в России – день рождения театра "Современник". У всех, кто мечтал оказаться в Генте на выставке Яна ван Эйка, будет возможность побывать на онлайн экскурсии. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

В 00:00 на сайте "Современника" стартовал проект "Снова оттепель. Поэзия времени" по случаю 64-летия театра. Он состоит из записанных артистами дома роликов со стихами и прозой периода оттепели. В полночь 15 апреля 1956 года на учебной сцене Школы-студии МХАТ начался показ первого их спектакля - "Вечно живые" в постановке Олега Ефремова по пьесе Виктора Розова. Это первый день рождения "Современника" без Галины Волчек.


доступна запись 2010 года "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского. Постановка Стивена Уодсворта, дирижер Валерий Гергиев. В главных партиях солисты Мариинки: Екатерина Семенчук, Олег Балашов, Александр Антоненко, Евгений Никитин, Михаил Петренко и Владимир Огневенко, а в главной роли - Рене Папе.

В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает маленьких зрителей на сказку "Аистенок и пугало" двух словацких драматургов Либуше Лопейской и Ганки Крчуловой о маленьком аистенке и забытом в поле пугале, которое становится отважным и спасает друга от гибели.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
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