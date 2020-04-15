Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»

Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»
Давид Манукян и Ольга Бузова встречаются уже несколько месяцев. Сейчас влюбленные переживают конфетно-букетный период: проводят вместе много времени и часто занимаются сексом. По словам блогера, его избранница в постели просто бесподобна.

34-летняя Ольга Бузова долго скрывала отношения с блогером Давой. Влюбленных то и дело видели вместе, но они заявляли, что их связывает исключительно дружба. Когда же роман стал очевидным для поклонников, телеведущая начала все чаще публиковать фотографии с бойфрендом. Сейчас в отношениях звезд царит идиллия. По крайней мере, так они заявляют.

В одном из недавних интервью Дава признался, что особенно ценит прямолинейность и честность Ольги. «Она никогда не врет. Всегда все говорит в лоб и не скрывает», — подчеркнул блогер.


Что касается интима, а это немаловажная для обоих часть отношений, то Дава подчеркнул: Ольга в постели неподржаема. Блогер признается, что певица дарит ему лучший секс. 

«Секс с Олей бесценный. Это прям 10 из 10. Она очень темпераментная, страстная. Это лучший секс в моей жизни, а мне есть с чем сравнивать. Последний секс у нас был сегодня с утра», — рассказал Дава.

Манукяну не слишком нравится откровенничать о личной жизни, поскольку интимные подробности, по его мнению, должны оставаться между партнерами. И все же он заявил, что считает неприемлемыми измены. Именно поэтому в его сердце и постели сейчас есть место только для одной женщины.

Давид и Ольга не только живут, но и работают вместе: записывают видеоблоги и песни. Благодаря отношениям с Бузовой Дава стал еще более популярным, но останавливаться на достигнутом не планирует. У парня очень большие планы на будущее, и осуществлять их он собирается без помощи знаменитой избранницы.

«Я хочу развиваться в музыке, планирую запустить свой лейбл, чтобы помогать талантливым ребятам развиваться и становиться лучше. Мы над лейблом уже работаем: собрали заявки с тех, кто хочет сотрудничать. Отобрали нескольких очень талантливых ребят. Все будет», — подчеркнул блогер.

Конечно, поклонники ждут не только новых проектов Ольги и Давы, но и сообщений об их свадьбе. Ранее Бузова рассказывала, что не спешит под венец, ведь предыдущий ее опыт был неудачным. Однако телеведущая мечтает о детях и уверена, что когда-нибудь у них с Давидом появится малыш.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Российским школьникам показали порно вместо урока химии
Российским школьникам показали порно вместо урока химии
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
В Египте предлагают виртуальные туры по Большому музею в Гизе
В Египте предлагают виртуальные туры по Большому музею в Гизе
Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»
Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал
В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущены на воду два патрульных катера
В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущены на воду два патрульных
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением граждан
Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением
В Ставропольском крае родилось потомство австралийских корриделей
В Ставропольском крае родилось потомство австралийских корриделей

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Еще по теме

Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного
Первый секс, 80 тысяч за ужин и болезнь отца: как Дава добивался Ольгу Бузову
Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле
Бойфренд Ольги Бузовой прилетел к ней в Таиланд