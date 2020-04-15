День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября
В России изменили дату окончания Второй мировой войны — теперь это событие будет отмечаться не 2 сентября, а 3 числа того же месяца. Соответствующий закон принят Госдумой по инициативе группы депутатов.
Они подчеркнули, что документ принят для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне. Отмечается, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, также указано: «3 сентября 1945».
Как сообщает РИА «Новости», один из ведущих российских японистов Анатолий Кошкин заявил, что Россия и Китай могли бы 3 сентября совместно отметить годовщину победы над японским милитаризмом.
По словам Кошкина, японский милитаризм принес человечеству немало бед наравне с германским нацизмом.
Директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с ТАСС назвал решение Госдумы правильным.
По словам Мягкова, возвращение этой даты является данью памяти и уважения советским воинам, которые внесли решающий вклад в капитуляцию Японии.