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День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября

День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября

В России изменили дату окончания Второй мировой войны — теперь это событие будет отмечаться не 2 сентября, а 3 числа того же месяца. Соответствующий закон принят Госдумой по инициативе группы депутатов.

Они подчеркнули, что документ принят для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне. Отмечается, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, также указано: «3 сентября 1945».

Как сообщает РИА «Новости», один из ведущих российских японистов Анатолий Кошкин заявил, что Россия и Китай могли бы 3 сентября совместно отметить годовщину победы над японским милитаризмом.

«И ничего обидного для японского народа это не будет означать, ибо большинство граждан Японии осуждает японский милитаризм», — рассказал эксперт.

По словам Кошкина, японский милитаризм принес человечеству немало бед наравне с германским нацизмом.

Директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с ТАСС назвал решение Госдумы правильным.

«Это абсолютно правильное решение, поскольку 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией еще в 1945 году нашим Верховным главнокомандующим. Сейчас возвращается историческая справедливость, этот день является для нас днем окончания Второй мировой войны. Да, 2 сентября на линкоре „Миссури“ был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, но дело в том, что 3 сентября именно в Советском Союзе было объявлено Днем победы над Японией. Кстати, тогда же была учреждена специальная одноименная медаль, на которой тоже была обозначена дата 3 сентября», — сказал он.

По словам Мягкова, возвращение этой даты является данью памяти и уважения советским воинам, которые внесли решающий вклад в капитуляцию Японии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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