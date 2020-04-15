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Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии

Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемииФото: Артем Геодакян / ТАСС

Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на открытое письмо Московской федерации профсоюзов к мэру столицы Сергею Собянину.

В объединении считают, что для поддержки детских лагерей следует внести их в реестр предприятий, для которых разрабатываются нормативно-правовые акты о временном освобождении от уплаты земельных платежей и заморозке обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами.

В свою очередь, Союзом организаторов детского активного туризма (СОДАТ) было предложено разработать алгоритмы для проведения летних кампаний с учетом эпидемиологической обстановки в конкретных регионах.

В марте заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн сообщал, что детские лагеря Подмосковья в текущем году примут не менее 74 тысяч детей. По его словам, свои двери готовы открыть около 600 профильных детских лагерей.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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