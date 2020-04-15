До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной

Лидия Мартынова

Обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Киевом должен состояться 16 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову."Обмен пленными меду ДНР и Киевом должен состояться завтра 16 апреля ", – заявила Морозова.

В свою очередь, власти самопровозглашенной Луганской народной республики провели все мероприятия по процессуальной очистке удерживаемых лиц, которых могут передать Киеву в рамках планируемого обмена, сообщила представитель народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, глава рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

Донбассе 29 декабря 2019 года. Тогда Киев передал самопровозглашенным народным республикам 124 человека, а те, в свою очередь, отдали украинским властям 76 человек.

После этого началась работа над формированием новых списков для следующего этапа обмена пленными.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Киеве озвучили возможное время обмена пленными с ДНР.