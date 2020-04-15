Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах

Вадим Карасев

Александр МясниковКадр: Доктор Мясников / YouTube

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал о нападениях в палатах российских больниц на пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

По словам медика, люди в медицинских учреждениях страны боятся тех, кто заражен коронавирусом. «Мне пишут врачи, что в некоторых больницах фиксируют драки между пациентами с подтвержденным COVID-19 и теми, у кого не подтвержден», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что несмотря на эпидемию, россиянам нужно оставаться людьми. «Их [пациентов с коронавирусом] загоняют под шконку, доходит до таких вещей», — возмутился Мясников. Доктор призвал задуматься тех, кто так поступает. «COVID-19 пройдет, а ты потерял человеческое лицо, и человеком обратно не станешь», — заключил медик.

Ранее Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на территории России. По его оценке, в текущих условиях это произойдет в конце апреля. Однако медик считает, что стоит ожидать второй волны распространения заболевания.