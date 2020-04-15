Доктору Мясникову предложили выступить спикером антикоронавирусного штаба

Вадим Карасев

Доктор Александр Мясников, популярный ведущий телевизионной программы “О самом главном” на государственном канале “Россия-1” возглавит информационный центр по отслеживанию ситуации с COVID-19. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Русскую службу "Би-би-си"»

Как выяснилось, Мясников будет выступать от имени штаба и озвучивать всю необходимую информацию о распространении коронавируса и борьбе с этим коварным недугом в России. Также он займется пресечением ложных сообщений на тему COVID-19.

Позднее Мясников подтвердил, что центр, который координирует информационную работу по антикоронавирусной проблематике, доверили возглавить ему. Об этом сам врач заявил изданию “Подъём”. При этом он добавил, что уже работает в новом качестве.

Напомним, в феврале текущего года Мясников усомнился в возможности заражения коронавирусом в РФ. Однако после наступления пандемии COVID-19 на территории России медик заявил о своем промахе с прогнозом в этом вопросе.

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