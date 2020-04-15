Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез

Вадим Карасев

Кадр: NBC

Актриса Дрю Бэрримор рассказала о том, как дети довели ее до слез, когда она пыталась заниматься их обучением в карантине. Ее слова передает Daily Mail.

Бэрримор оказалась в самоизоляции с дочерьми — семилетней Олив и пятилетней Фрэнки. Артистка призналась, что ее шокировала необходимость одновременно заниматься образованием и дисциплиной детей, при этом оставаясь их родителем.

«Я плакала каждый день, целыми днями», — рассказала Бэрримор.

Актриса заявила, что благодаря карантину начала по-настоящему уважать работу учителей. Со временем, по ее словам, у нее начало получаться преподавать детям школьные предметы.

45-летняя Дрю Бэрримор — американская актриса, продюсер и кинорежиссер. Она известна по фильмам «Инопланетянин», «Ядовитый плющ», «История вечной любви» и «Ангелы Чарли». В 2009 году Бэрримор сняла полнометражную картину «Катись!» с Эллен Пейдж в главной роли.