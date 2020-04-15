Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез

Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез

Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слезКадр: NBC

Актриса Дрю Бэрримор рассказала о том, как дети довели ее до слез, когда она пыталась заниматься их обучением в карантине. Ее слова передает Daily Mail.

Бэрримор оказалась в самоизоляции с дочерьми — семилетней Олив и пятилетней Фрэнки. Артистка призналась, что ее шокировала необходимость одновременно заниматься образованием и дисциплиной детей, при этом оставаясь их родителем.

«Я плакала каждый день, целыми днями», — рассказала Бэрримор.

Актриса заявила, что благодаря карантину начала по-настоящему уважать работу учителей. Со временем, по ее словам, у нее начало получаться преподавать детям школьные предметы.

45-летняя Дрю Бэрримор — американская актриса, продюсер и кинорежиссер. Она известна по фильмам «Инопланетянин», «Ядовитый плющ», «История вечной любви» и «Ангелы Чарли». В 2009 году Бэрримор сняла полнометражную картину «Катись!» с Эллен Пейдж в главной роли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Звездопад Лириды 16 апреля 2020 года: что говорят астрологи и астрономы
Звездопад Лириды 16 апреля 2020 года: что говорят астрологи
Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Комик Александр Гудков собрался жениться
Комик Александр Гудков собрался жениться
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была
Фламинго способны на долгую дружбу
Фламинго способны на долгую дружбу
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу

Еще по теме

Дрю Бэрримор рассказала в интервью о своем безумном детстве: "Мама одевала меня, как 80-летнюю женщину"
Дрю Бэрримор рассказала про свое детство
Вспомнить все: Дрю Бэрримор поделилась с поклонниками архивными фотографиями
СМИ: американская актриса Дрю Бэрримор сильно похудела