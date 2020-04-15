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Джон Траволта и Келли Престон поделились архивными снимками с сыном Джеттом в его день рождения

Джон Траволта и Келли Престон поделились архивными снимками с сыном Джеттом в его день рождения

В понедельник, 13 апреля, сыну 66-летнего Джона Траволты и его 57-летней жены Келли Престон Джетту исполнилось бы 28 лет — он скончался 11 лет назад. В день рождения сына супруги поделились в своих инстаграмах архивными семейными снимками и отдали ему дань памяти.


Джон Траволта с сыном Джеттом: "С днем рождения, Джетти! Мы любим тебя!".


Келли Престон с сыном Джеттом: С днем рождения, наш сладкий Джетти. Мы любим тебя!"

Джетт Траволта умер 2 января 2009 года в результате эпилептического припадка во время отдыха с семьей на Багамских островах — он ударился головой о ванну. После этой трагедии семья актера стала вести затворнический образ жизни и долгое время не появлялась на публике. Впервые в свет после смерти старшего сына Траволта с женой и детьми (у супругов также есть 20-летняя дочь Элла и девятилетний сын Бенджамин) вышли в свет два года назад — они стали гостями Каннского кинофестиваля.


Джон Траволта и Келли Престон с дочерью Эллой и сыном ДжеттомНесмотря на то что супруги редко говорили о своем погибшем сыне и его диагнозе, Келли Престон в 2012 году рассказала о его заболеваниях в одном из интервью.

Джетт был аутистом. У него были припадки. А когда он был совсем юн, у него был синдром Кавасаки (лихорадочное заболевание, возникающее у детей с аутоиммунным воспалением мелких и средних артериальных сосудов. — Прим. ред.). Я как мать убеждена (и мой муж тоже), что есть определенные факторы, способствующие развитию аутизма, и некоторые из них напрямую связаны с химическими веществами в окружающей среде и нашей пище,

— сказала она.

 

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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