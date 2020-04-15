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Елизавета Пескова о современных женщинах: "Женщина не должна долбить мозг своему мужчине"

Елизавета Пескова о современных женщинах: "Женщина не должна долбить мозг своему мужчине"

Разговоры о социальных ролях мужчин и женщин не умолкают, неизменно привлекая широкий круг участников. Своим мнением о гендере решила поделиться в сети 21-летняя Елизавета Пескова, которая несколько дней назад посвятила пост в инстаграме главным качествам современного мужчины, а сегодня продолжила развивать тему, порассуждав о женщинах.

После первой публикации Елизавета получила негативные отклики, с которых и начала разговор о женщинах — сразу оговорилась, что постарается избежать слов "настоящий мужчина" и "настоящая женщина".

Я категорически не согласна с тем, что "настоящий" — это тренд современности. Напротив, попробуй сегодня выступить за какие-то "рамки", тебя ж просто заклюют "толерантные" мира сего! Наоборот, один из трендов заключается в стремлении отойти от фундамента, и в воле самолепки без всяких принципов! Ведь "одежда — окова души"! А что мужчина — это мужчина — навязанный гендерный стереотип. А люблю я платья, потому что мои родители жертвы маркетинга, внушили мне это! Да как я вообще могла посчитать, что с мужчиной девушка должна чувствовать себя надежно?! Что за каменный век?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написала дочь Дмитрия Пескова.


Елизавета ПесковаВ эссе она поделилась своим взглядом на то, какой видит "женщину нашего времени".

Благодаря воспитанию, довольно рано накопленному опыту и личным ощущениям, я поняла, что главное — быть самодостаточной. Не важно, сидишь дома, работаешь, ведешь собственный бизнес или путешествуешь. Знать себе цену и заниматься прежде своим саморазвитием (от внешнего вида до внутреннего мира и самообразования). Только будучи в гармонии с собой можно приносить пользу внешнему миру. Современная женщина, на мой взгляд, должна иметь источник дохода, свои деньги,— написал Пескова.


По ее словам, только к 18 годам она поняла, что "женщина никогда не должна долбить мозг своему мужчине": названивать, заваливать сообщениями, допрашивать… Среди важных для женщины умений Елизавета отметила понимание того, как устроен быт.

Главное — это оставаться женщиной, а XXI век как раз дает возможности, благодаря которым развивать свое "женское" можно во всех направлениях,— заключила она.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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