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Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена

Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал БайденаЭлизабет Уоррен Фото: Scott Olson / Getty Images

Сенатор Элизабет Уоррен, ранее выдвигавшаяся в кандидаты в президенты США от Демократической партии, поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена, передает CNN.

Она объявила об этом в своем Twitter-аккаунте. На опубликованном видео Уоррен говорит, что следующий президент должен вернуть американцам веру в «хорошее, эффективное правительство». Она описывает преимущества Байдена как политика и заявляет: «Мы не можем позволить себе дать Дональду Трампу и дальше подвергать опасности жизнь и средства к существованию каждого американца. Поэтому я с гордостью поддерживаю Джо Байдена как президента Соединенных Штатов».

Уоррен стала последним из популярных кандидатов от Демократической партии, присоединившихся к будущей кампании Байдена. Месяцем ранее, когда политик сообщила о выходе из гонки за выдвижение, было неясно, кого она поддержит — бывшего вице-президента Джо Байдена или сенатора Бернарда Сандерса.

Однако 8 апреля стало известно, что Сандерс покидает гонку, а 14 апреля он заявил о поддержке Байдена и призвал демократов сплотиться вокруг него. Бывшего вице-президента также поддержал экс-президент США Барак Обама.

Согласно результатам опроса, прошедшего 9 апреля, если бы выборы прошли сейчас, то Байден бы на них победил: за него проголосовали бы 53 процента американцев.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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