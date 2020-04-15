Европейцам рады. Лукашенко решил упростить визовый режим с ЕС

Анастасия Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

"Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года", – говорится в первом законе от 9 апреля №1-3, который подписан Лукашенко.

Согласно соглашению, срок пребывания будет составлять 90 дней, в качестве визового сбора будет необходимо заплатить 35 евро. От сбора освободят детей до 12 лет, инвалидов, членов официальных делегаций, учащихся, студентов и аспирантов, а также членов некоторых организаций и участников научной, культурной, художественной и спортивной деятельности.

сообщило, что Минск уже объявлял о намерении упростить визовый режим с государствами Евросоюза.