Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь

Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь

Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
ожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook.

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, - в целом в норме. Пожарникам, которые 10 суток боролись с огнем, надо сказать большое спасибо", - сказал он.

В то же время, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 14 апреля в зоне отчуждения продолжалось тушение пожаров на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского, Лубянского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не было. Наблюдалось незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.
Как сообщили в ГСЧС, радиационный фон по г. Киев и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час).
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Завтрак в постель и много сладостей: Крисси Тейген и Джон Ледженд отметили 4-летие дочери Луны
Завтрак в постель и много сладостей: Крисси Тейген и Джон Ледженд
Россия отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ
Россия отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые
До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, –

Еще по теме

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидирован
Пожары в Чернобыльской зоне: МВД озвучило радиационный фон в Киеве и области
Дождь не помог? Спасатели сообщили о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне
Могла действовать группа: правоохранители вручили два подозрения из-за пожаров в зоне ЧАЭС