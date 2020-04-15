Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь

Анастасия Иванова

ожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook."Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, - в целом в норме. Пожарникам, которые 10 суток боролись с огнем, надо сказать большое спасибо", - сказал он.В то же время, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 14 апреля в зоне отчуждения продолжалось тушение пожаров на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского, Лубянского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не было. Наблюдалось незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.Как сообщили в ГСЧС, радиационный фон по г. Киев и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час).