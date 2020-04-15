Fitch: восстановление нефтяного рынка может занять несколько лет

Алексей Вольцев

Сделка ОПЕК+ смягчит, но не исправит проблему сокращающегося спроса на нефть. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

По оцоенке экспертов, ребалансировка рынка может потребовать нескольких лет.

«Для возврата его в прежнее состояние в дополнение к объявленным сокращениям потребуется дополнительное снижение производства нефти, хоть и не в таких больших масштабах, как если бы сделки ОПЕК+ не было», — цитирует ТАСС выдержки из доклада.

Fitch сохранило прогноз по средней цене на нефть марки Brent в текущем году на уровне 35 долларов за баррель. При этом рост цены до 45 долларов за баррель может произойти не ранее 2021 года, а до 53 долларов за баррель — не ранее 2022 года.

Ожидается, что спрос на нефть во втором квартале упадет на 23 миллиона баррель в сутки, что приведет к дисбалансу на рынке нефти в объеме 15 миллионов баррелей в сутки.

1 апреля Fitch в своем отчете отмечало, что Россия стала более устойчива к внешним шокам, вызванным падением цен на нефть, чем в 2014-2015 годах, когда Brent подешевела сразу на 100 долларов, до 36 долларов за баррель.