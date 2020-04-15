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Фламинго способны на долгую дружбу

Фламинго способны на долгую дружбу

Проводившееся в течение пяти лет исследование этологов Пола Роуза (Paul E.Rose) и Даррена Крофта (Darren P.Crofta) из Эксетерского университета показало, что фламинго способны формировать и поддерживать дружеские связи на протяжении длительного времени.

Наблюдения за фламинго проводились в 2012–2016 годах в заповеднике Фонда сохранения околоводных птиц и водно-болотных угодий в Слаймбридже, графство Глостершир. Там обитают четыре вида фламинго. Все они образуют стаи численностью от 23 до 147 особей, но среди каждой стаи отдельные птицы предпочитают проводить время с определенными сородичами. Такие дружеские связи между птицами сохраняются на протяжении нескольких лет. Ученые также заметили, что фламинго иногда избегают конкретных особей в своей стае, то есть, помимо дружбы, между фламинго существует и отношение антипатии.

«Похоже, что, как и люди, фламинго образуют социальные связи по разным причинам, и тот факт, что они столь продолжительны, говорит о том, что они важны для выживания в дикой природе, — говорит Пол Роуз. По словам авторов, результаты их работы могут быть использованы для улучшения содержания фламинго в неволе.

Результаты были опубликованы в журнале Behavioral Processes.

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По материалам: polit.ru

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