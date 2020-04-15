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Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома

Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома
Хрюша, персонаж детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" опубликовал в своем инстаграме видео, на котором предлагает подписчикам принять участие в акции #спокойнодома.
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😎А у нас новость! Мы запустили официальный телеграм-канал передачи "Спокойной ночи, малыши!"🌛 ⠀ ✅Добавляйтесь туда, чтобы узнавать первыми о наших конкурсах и флешмобах, быть в курсе последних новостей, а главное, чтобы присылать нам свои фото и видео! 📲 ⠀ 🐽Прямо сейчас у вас есть шанс попасть в программу "Спокойной ночи, малыши!" Для этого нужно отправить в наш телеграм-чат видео о том, как вы проводите время дома!🏘 Надеюсь, весело!😄 ⠀ 🔗Ссылку на канал сейчас добавлю в шапку профиля! ⠀ Ну а если вам всё-таки ближе наш родной инстаграм, выкладывайте видео здесь с хэштегом #спокойнодома ⠀ Скоро мы сделаем несколько выпусков "Спокойной ночи, малыши!" С обзорами ваших видео!📽 ⠀ До встречи в эфире и в телеграме! ⠀ #телеграм #канал #новости #конкурс #фешмоб #тв #телевизор #попадивтелевизор #самоизоляция #карантин #сидимдома #оставайсядома #лучшедома

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"Мы с моими друзьями соблюдаем самоизоляцию и ни капельки не скучаем. Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите", - обращается к ребятам телегерой.


Для этого юным пользователям вместе с родителями нужно записать видео и рассказать на нем об успехах или навыках, которые удалось освоить на самоизоляции.


Главное, отправить ролик в инстаграм или телеграм-аккаунт: @hrusha_klass. Самые интересные материалы покажут в эфире главной детской передачи страны.

Уже завтра, 16 апреля, на канале "Карусель" выйдет спецвыпуск "Спокойной ночи, малыши!", в котором герои подскажут, чем заняться дома, чтобы не заскучать. Они помогут освоить оригами, выучить стихотворение, а также помочь маме с готовкой или уборкой.

"Мойте ручки, слушайтесь родителей и ешьте витамины. А главное оставайтесь дома", - советует в своем блоге Хрюша.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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