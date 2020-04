Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома

View this post on Instagram

😎А у нас новость! Мы запустили официальный телеграм-канал передачи "Спокойной ночи, малыши!"🌛 ⠀ ✅Добавляйтесь туда, чтобы узнавать первыми о наших конкурсах и флешмобах, быть в курсе последних новостей, а главное, чтобы присылать нам свои фото и видео! 📲 ⠀ 🐽Прямо сейчас у вас есть шанс попасть в программу "Спокойной ночи, малыши!" Для этого нужно отправить в наш телеграм-чат видео о том, как вы проводите время дома!🏘 Надеюсь, весело!😄 ⠀ 🔗Ссылку на канал сейчас добавлю в шапку профиля! ⠀ Ну а если вам всё-таки ближе наш родной инстаграм, выкладывайте видео здесь с хэштегом #спокойнодома ⠀ Скоро мы сделаем несколько выпусков "Спокойной ночи, малыши!" С обзорами ваших видео!📽 ⠀ До встречи в эфире и в телеграме! ⠀ #телеграм #канал #новости #конкурс #фешмоб #тв #телевизор #попадивтелевизор #самоизоляция #карантин #сидимдома #оставайсядома #лучшедома