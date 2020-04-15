Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома

Алексей Вольцев

Хрюша, персонаж детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" опубликовал в своем инстаграме видео, на котором предлагает подписчикам принять участие в акции #спокойнодома.

"Мы с моими друзьями соблюдаем самоизоляцию и ни капельки не скучаем. Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите", - обращается к ребятам телегерой.

Для этого юным пользователям вместе с родителями нужно записать видео и рассказать на нем об успехах или навыках, которые удалось освоить на самоизоляции.

Главное, отправить ролик в инстаграм или телеграм-аккаунт: @hrusha_klass. Самые интересные материалы покажут в эфире главной детской передачи страны.

Уже завтра, 16 апреля, на канале "Карусель" выйдет спецвыпуск "Спокойной ночи, малыши!", в котором герои подскажут, чем заняться дома, чтобы не заскучать. Они помогут освоить оригами, выучить стихотворение, а также помочь маме с готовкой или уборкой.

"Мойте ручки, слушайтесь родителей и ешьте витамины. А главное оставайтесь дома", - советует в своем блоге Хрюша.