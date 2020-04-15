Глава комитета Госдумы не видит смысла во введении продуктовых карточек

Анастасия Иванова

Вводить продуктовые карточки в России сейчас нет смысла, как нет и предпосылок для этого, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее РБК сообщал, что руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали ввести в России продуктовые карточки. По оценке авторов заявления, карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогли бы получать 10 миллионов россиян.

"Я считаю, что никакой карточной системы вводить сейчас нет никакого ни смысла, ни предпосылок. Это просто, видимо, желание отдельных сетей либо скрыть нарушения, когда они завышали цены, и перевести вектор обсуждения в другое русло, либо есть иные факторы. Но в любой магазин зайдите - нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах", - сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что к самой идее относится отрицательно. Кроме того, подчеркнул парламентарий, подобные вопросы вообще не относятся к компетенции представителей розничных сетей или производителей.