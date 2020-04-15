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Главу Укрзализныци Желько Марчека отстранили от руководства компанией

Главу Укрзализныци Желько Марчека отстранили от руководства компанией
Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

Также отмечается, что набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.
В компании также сообщили, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности компании.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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