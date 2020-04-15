Главу Укрзализныци Желько Марчека отстранили от руководства компанией

Влада Некрасова

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании.Об этом сообщает пресс-служба компании.Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.Также отмечается, что набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.В компании также сообщили, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности компании.