Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

Алексей Вольцев

По долгу службы Денис Проценко активно контактирует с пациентами, больными коронавирусом. Несмотря на максимальные меры безопасности, главный врач больницы в Коммунарке заразился опасным недугом. Благо, все обошлось.

Буквально несколько минут назад специалист сообщил в своем профиле Facebook хорошую новость: последние проверки на COVID-19 оказались отрицательными. Несмотря на это, он продолжает дистанцироваться от близких. «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — сообщил Проценко.

К слову, опасный вирус у врача диагностировали в конце марта — когда в стране только начиналась вспышка заболеваемости. «Очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — делился специалист, узнав о своем диагнозе.





Сейчас Проценко и его коллеги призывают жителей станы оставаться дома, чтобы не допустить новых очагов заражения. Ранее считалось, что коронавирус опасен исключительно для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Сейчас медики считают это мнение ошибочным.

«Болеют все — от детей до стариков. Все переносят болезнь по-разному. Есть молодые в реанимации, есть и пожилые с легкой формой, и наоборот. Не нужно быть гением, чтобы понять: чем больше контактов, чем быстрее скорость распространения инфекции, и скорость роста заболеваемости — экспоненциальная. Ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному количеству тяжелобольных пациентов», — заявляла недавно коллега Проценко.

Сейчас страна, по мнению специалистов, находится у подножия пика эпидемии, так что об окончании жестких мер, связанных с самоизоляцией, говорить рано.

«Во-первых, в Россию все еще привозят людей из-за границы. Это, безусловно, сказывается на росте числа заболевших. Во-вторых, мы не знаем, когда закончится эпидемия в других странах. Сейчас очень напряженная ситуация в США, там пика по заразившимся пока не достигли. Мы не знаем, что будет в Африке, где крайне низкий уровень обследований. В Индии тоже мало тестируют, к тому же там проблемы с гигиеной. В-третьих, мы ожидаем появление вакцины. Как только ее разработают, и мы все привьемся, тогда все и закончится», — отметил академик РАН Виктор Малеев.

Фото: кадр из программы, Pixabay.com