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Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он на своей странице в социальной сети.

Ранее, 31 марта, стало известно, что главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом от пациентов. Отмечалось, что заболевание у него протекало не в тяжелой форме. Несмотря на болезнь, Проценко продолжал работать из своего кабинета, где он самоизолировался.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 21 102 случая коронавируса. За всё время выздоровели 1694 россиян. Жертвами заболевания стали 170 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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