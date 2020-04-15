Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он на своей странице в социальной сети.

Ранее, 31 марта, стало известно, что главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом от пациентов. Отмечалось, что заболевание у него протекало не в тяжелой форме. Несмотря на болезнь, Проценко продолжал работать из своего кабинета, где он самоизолировался.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 21 102 случая коронавируса. За всё время выздоровели 1694 россиян. Жертвами заболевания стали 170 человек.