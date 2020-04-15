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Голоса Зеленского перетекают к Медведуку: Портников указал на катастрофу для президента

Голоса Зеленского перетекают к Медведуку: Портников указал на катастрофу для президента

Определился электорат, который Зеленский потеряет в первую очередь. Об этом украинский журналист Виталий Портников написал в своем блоге на «Эспресо».

Потери электората уже происходят.

«И тут нам на помощь приходит руководитель КМИС Владимир Паниотто, который утверждает, что по данным социологов 26 процентов бывшего электората Зеленского проголосовала бы за кандидата партии Медведчука Юрия Бойко и только один процент — за бывшего президента страны Петра Порошенко», — отметил Портников.

Журналист отметил, что Зеленский пришел к власти в результате того, что за него проголосовали популистский электорат и пророссийская часть общества. И вот теперь пропутинские избиратели разочаровались в избранном президенте Украины.

«Для того чтобы удовлетворить этих людей, Зеленский должен не вернуть Донбасс в Украину, а присоединить Украину к Донбассу. Не искать в глазах Путина стремление к миру, а исполнять указания, которые нужно читать в этих глазах. Считать себя не президентом Украины, а губернатором Малороссии. Да, у этих людей такие убеждения. Для них Украина — часть „русского мира“. Но проблема Зеленского в том, что для большинства его избирателей Украина — это Украина. Какой должна быть эта страна, они не знают. Но в качестве части России ее не воспринимают», — утверждает Портников.

Ранее сообщалось, что результаты последних соцопросов прокомментировал другой известный журналист.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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