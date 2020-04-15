Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через "Госуслуги"

Лидия Мартынова

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предполагающий сбор подписей избирателей с использованием портала "Госуслуги".

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (все ЕР), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).