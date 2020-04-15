Говорить об улучшении ситуации в Украине сможем после Пасхи, - Зеленский

Влада Некрасова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, то сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Об этом он заявил во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.Президент отметил, что пока украинец должен осознавать важность карантина."Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - заявил Зеленский.Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случаев заражения коронавирусом. За сутки заразились 270 человек. Это на 55 случаев меньше, чем прошедшие сутки.