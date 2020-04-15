Группа "Звери" представила трек "Одинокому везде пустыня"

Алексей Вольцев

Российская поп-рок-группа "Звери" представила в Сети песню "Одинокому везде пустыня". Она войдет в новый одноименный альбом музыкантов.

В песне "Звери" размышляют о жизни и смерти: "Деньги деньги, только толку. Все равно, в конце, в холодной яме, счетчик абсолютно обнуляют".

рассказал лидер группы Роман Билык и предложил угадать их названия, так как пока они держатся в секрете.

Наиболее популярными оказались версии: "Палата №6", "Человек в футляре", "Хамелеон" и "Дуэль".

Выход альбома запланирован на 17 апреля.