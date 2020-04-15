Губернатор Нью-Йорка призвал жителей носить маску в людных местах

Алексей Вольцев

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал издать распоряжение, обязывающее граждан прикрывать лицо в людных местах, в транспорте или там, где они не могут держать дистанцию от других пешеходов.

"Я издам распоряжение, в котором будет говориться, что все граждане, находящиеся в публичном месте должны носить маску, лицо и нос должны быть прикрыты. Они также должны носить маску в ситуации, когда они не могут сохранять дистанцию с другими людьми в 6 футов (1,83 метра)", - сказал в ходе пресс-конференции.

"Идете по улице одни – прекрасно. На перекрестке появились люди, вы оказались поблизости от других людей – наденьте маску", - отметил он.

Куомо добавил, что у людей есть право пойти прогуляться, но у них нет права заражать других.

"Если вы едете в общественном транспорте, стоите на платформе в метро, проходите мимо людей по тротуару, вы должны надеть маску или косынку – вы должны прикрыть прикрывать лицо", - подчеркнул губернатор.