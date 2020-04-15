Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Губернатор Нью-Йорка призвал жителей носить маску в людных местах

Губернатор Нью-Йорка призвал жителей носить маску в людных местах

Губернатор Нью-Йорка призвал жителей носить маску в людных местах
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал издать распоряжение, обязывающее граждан прикрывать лицо в людных местах, в транспорте или там, где они не могут держать дистанцию от других пешеходов.

"Я издам распоряжение, в котором будет говориться, что все граждане, находящиеся в публичном месте должны носить маску, лицо и нос должны быть прикрыты. Они также должны носить маску в ситуации, когда они не могут сохранять дистанцию с другими людьми в 6 футов (1,83 метра)", - сказал в ходе пресс-конференции.

"Идете по улице одни – прекрасно. На перекрестке появились люди, вы оказались поблизости от других людей – наденьте маску", - отметил он.

Куомо добавил, что у людей есть право пойти прогуляться, но у них нет права заражать других.

"Если вы едете в общественном транспорте, стоите на платформе в метро, проходите мимо людей по тротуару, вы должны надеть маску или косынку – вы должны прикрыть прикрывать лицо", - подчеркнул губернатор.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
У Китая была возможность предотвратить пандемию коронавируса за шесть дней
У Китая была возможность предотвратить пандемию коронавируса за шесть
НАТО заставляет грузинских коррупционеров «работать на смерть» Грузии
НАТО заставляет грузинских коррупционеров «работать на смерть» Грузии
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Ярославский губернатор рассказал о дополнительной поддержке бизнеса
Ярославский губернатор рассказал о дополнительной поддержке бизнеса
Оценена вероятность заразиться коронавирусом в очередях в московском метро
Оценена вероятность заразиться коронавирусом в очередях в московском
Губернатор Нью-Йорка призвал жителей носить маску в людных местах
Губернатор Нью-Йорка призвал жителей носить маску в людных местах
Удар под дых. МИД оценил решение Трампа прекратить финансировать ВОЗ
Удар под дых. МИД оценил решение Трампа прекратить финансировать ВОЗ
19-летний сын солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева женился: фото со свадьбы
19-летний сын солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева
Ксения Бородина оправдалась за измены мужа: «Меня специально накручивали»
Ксения Бородина оправдалась за измены мужа: «Меня специально
Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома
Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу

Еще по теме

Медицинские маски носить необязательно считают эксперты ВОЗ
Анна Семенович призналась, что смирилась с несовершенством своего тела
Трамп отказался носить медицинскую маску из-за статуса лидера
ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса