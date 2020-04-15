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Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай поженимся!»

Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай поженимся!»ЕвгенияКадр: Давай поженимся! / YouTube

Участницей «Давай поженимся!» стала 22-летняя девушка по имени Евгения, которая работает вебкам-моделью. Ведущая передачи Лариса Гузеева раскритиковала ее профессиональный выбор и призвала ее сменить сферу деятельности. В итоге невеста отказалась от всех женихов и заявила, что «выбирает Ларису». Выпуск опубликован на YouTube-канале программы.

Девушка рассказала, что к работе вебкам-моделью ее привлек бывший возлюбленный после полугода отношений. По словам невесты, эта работа стала для нее возможностью заработать легкие деньги и получить опыт.

Гузеева не согласилась с девушкой и назвала ее работу виртуальной проституцией. «Вы продаете себя виртуально. Вы занимаетесь сирыми и убогими, которые в обычной жизни не могут подойти и закадрить женщину, чтобы нормально с ней заниматься сексом», — заявила она.

Ведущая добавила, что нынешнюю работу невесты от проституции отделяет «один шаг». «Вы физически погибнете. Я вас пугаю», — предостерегла она девушку в конце передачи и отметила, что у нее болит сердце за каждого из героев. В итоге в конце программы девушка отказалась от всех женихов и заявила, что «выбирает Ларису». «Иди ко мне, обниму и передам, может быть, что-то. Иди, дурочка», — ответила Гузеева и завершила выпуск объятиями.

Ранее участником «Давай поженимся!» стал депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов. Он рассказал, что недавно переболел коронавирусом и похудел на четыре килограмма, потому что практически ничего не ел. Заявление депутата напугало и возмутило ведущих.

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По материалам: lenta.ru

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