Исследование: Наибольшая заразность — от разносчиков Covid-19 без симптомов

Анастасия Иванова

Согласно исследованию, опубликованному сегодня, 15 апреля, американским медицинским изданием, люди могут быть «наиболее заразными» коронавирусом Covid-19 для окружающих ещё до появления у разносчиков инфекции симптомов заболевания. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine (штаб-квартира в Нью-Йорке), свидетельствует, что, «казалось бы, здоровые люди могут распространять вирус», передаёт в среду телеканал CNN.

«Мы наблюдали самую высокую вирусную нагрузку в мазках из зева во время появления симптомов и пришли к выводу, что инфекционность достигала пика во время или до появления симптомов», — пишут исследователи.

Они обнаружили, что распространение коронавируса их носителями может начаться за два-три дня до появления симптомов. Вместе с тем было установлено, что «количество выделяемого вируса уменьшилось после того, как люди начали чувствовать себя плохо».

Учитывая, что люди могут распространять вирус ещё до того, как у них проявилась симптоматика, авторы исследования настоятельно рекомендуют отрегулировать меры общественного здравоохранения, такие как отслеживание контактов между людьми. Может понадобиться вести такое отслеживание «задним числом», то есть выявлять контакты в те дни, когда люди всё ещё чувствовали себя здоровыми, отмечают в Nature Medicine.

«Более эффективные критерии отслеживания контактов (между людьми) для выявления потенциальных случаев передачи за 2−3 дня до появления симптомов должны быть срочно рассмотрены для эффективного контроля над новыми вспышками заболеваемости (коронавирусом)», — предлагают авторы исследования.

Согласно последним данным, в США подтверждено более 619 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 176 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. Курс лечения в отделениях интенсивной терапии проходят 13 473 человека.