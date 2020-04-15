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Италия оказалась на грани финансовой катастрофы

Италия оказалась на грани финансовой катастрофыФото: Reuters

Итальянское правительство пообещало выделить 740 млрд евро, чтобы удержать оказавшуюся на грани экономику страны на плаву во время пандемии. Но из-за особенностей национального законодательства компаниям страны, возможно, придется ждать помощи слишком долго, что чревато финансовой катастрофой для всей страны, пишет Bloomberg.

Правительственная программа разделена на несколько этапов: на первых двух для поддержки бизнеса будет выделено по 25 миллиардов евро. Перечислять их будут через банки, которые могут затянуть оформление процедур. Из-за этого адресаты рискуют остаться без средств к существованию.

«Банки должны следовать стандартным процедурам при оформлении займов, они несут определенные финансовые риски. Сейчас банки работают на 30 процентов от своей обычной загрузки, поэтому все это может занять месяцы», – сказал профессор бизнес-стратегии миланского университета Боккони Карло Альберто Карневале Маффе.

Риски, о которых идет речь, заключаются в необходимости учитывать возможную неплатежеспособность заемщика — несмотря на то, что кредиты носят целевой характер и направлены на улучшение финансового состояния именно наиболее пострадавших фирм. Согласно требованиям Европейского центробанка, коммерческие банки, задействованные в программе, вынуждены будут создавать под выдаваемые кредиты все необходимые резервы, что негативно скажется на их показателях и в отдельных случаях не позволит соблюдать нормативы регулятора.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ответ на критику заявил, что бюрократические процедуры были сведены к минимуму.

«Банки говорят нам: если вам нужен обычный кредит, вы можете получить его немедленно, если вы хотите получить льготный кредит, придется подождать», – рассказал исполнительный директор Novation Tech SpA Лука Бусинаро.

Он ссылается на планы правительства, согласно которым бизнесу будут предоставлены гарантии по кредитам на 200 миллиардов евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE. По словам Бусинаро, деньги могут поступить только в июне или июле, потому что требуется пройти множество согласований. К тому же, для полноценной работы правительственной программы необходимо принятие целого ряда законов и нормативных актов.

Издание приводит пример Анжелики Донати из римской компании Donati Spa, которая обратилась в четыре банка после того, как 6 апреля было объявлено о стимулировании бизнеса. Ни у одного из них не было информации о порядке реализации даже старых мер, утвержденных в марте. Роберто Могранзини, владелец компании UniChess, заявил, что банк не смог помочь ему даже после недельных переговоров.

Медлительность Италии контрастирует с оперативностью Германии. В Берлине фрилансерам и небольшим компаниям уже выплачено около 1,3 миллиарда евро, всего за несколько дней было обработано около 140 тысяч заявок. В некоторых случаях деньги поступали в течение 24 часов. С похожими проблемами столкнулась и Великобритания, где поддержку получил только 1 процент предприятий. В США платформа обработки займов работает с задержками и техническими проблемами.

Многие владельцы малого бизнеса не хотят брать кредит, даже на выгодных условиях, предпочитая приостановить свою деятельность.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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