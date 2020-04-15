Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции

Вадим Карасев

Роман 28-летнего хоккеиста Ивана Телегина и бизнесвумен Марии Гончар продолжается, о чем пара сообщила сегодня в соцсети. В инстаграме их собаки (да, Телегин и Гончар ведут страничку своего пса породы сиба-ину в соцсети и подписаны в шапке профиля как "мама" и "папа" животного) появилось новое фото.

В подписи к селфи они отметили, что самоизолировались вместе, добавив популярный коронавирусный тег #staysafestayhome. Стоит сказать, что собаку, сидящую на руках Ивана в кадре, он сам подарил Марии.





Иван Телегин и Мария Гончар





В своем личном инстаграме Телегин не спешит публиковать фото с новой спутницей, из-за которой, как предполагает пресса, распался его брак с 33-летней Пелагеей. В конце декабря прошлого года певица объявила, что рассталась с хоккеистом после слухов о его измене. Однако, по словам самого Телегина, в распаде их семьи нет вины третьих лиц.









У Ивана и Пелагеи растет трехлетняя дочь Таисия, также у хоккеиста есть четырехлетний сын Марк, которого родила бывшая возлюбленная спортсмена Евгения Ноур.

После того как в СМИ спала волна обсуждения развода Ивана и Пелагеи, Телегин вывел новую спутницу из тени — они вместе отпраздновали его день рождения в кругу родных и друзей в одном из московских ресторанов.





Иван Телегин и Пелагея