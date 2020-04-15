Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции

Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции

Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции

Роман 28-летнего хоккеиста Ивана Телегина и бизнесвумен Марии Гончар продолжается, о чем пара сообщила сегодня в соцсети. В инстаграме их собаки (да, Телегин и Гончар ведут страничку своего пса породы сиба-ину в соцсети и подписаны в шапке профиля как "мама" и "папа" животного) появилось новое фото.

В подписи к селфи они отметили, что самоизолировались вместе, добавив популярный коронавирусный тег #staysafestayhome. Стоит сказать, что собаку, сидящую на руках Ивана в кадре, он сам подарил Марии.


Иван Телегин и Мария Гончар


В своем личном инстаграме Телегин не спешит публиковать фото с новой спутницей, из-за которой, как предполагает пресса, распался его брак с 33-летней Пелагеей. В конце декабря прошлого года певица объявила, что рассталась с хоккеистом после слухов о его измене. Однако, по словам самого Телегина, в распаде их семьи нет вины третьих лиц.



У Ивана и Пелагеи растет трехлетняя дочь Таисия, также у хоккеиста есть четырехлетний сын Марк, которого родила бывшая возлюбленная спортсмена Евгения Ноур.

После того как в СМИ спала волна обсуждения развода Ивана и Пелагеи, Телегин вывел новую спутницу из тени — они вместе отпраздновали его день рождения в кругу родных и друзей в одном из московских ресторанов.


Иван Телегин и Пелагея
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ
Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей —
Цены на бензин в России начали снижаться
Цены на бензин в России начали снижаться
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать
День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября
День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября
Минэнерго разработало три сценария для электроэнергетики на фоне COVID-19
Минэнерго разработало три сценария для электроэнергетики на фоне
Эр-Рияд не разводится с Москвой — саудовский принц
Эр-Рияд не разводится с Москвой — саудовский принц
Италия оказалась на грани финансовой катастрофы
Италия оказалась на грани финансовой катастрофы
Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч
Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч
Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции
Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции
Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее раскручивал»
Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее раскручивал»
Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции
Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции
Группа "Звери" представила трек "Одинокому везде пустыня"
Группа "Звери" представила трек "Одинокому везде пустыня"

Топ на сегодня

Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Трамп рассказал подробности последнего разговора с Путиным
Трамп рассказал подробности последнего разговора с Путиным
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из России
В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из
Торговая война с Китаем сыграла против США
Торговая война с Китаем сыграла против США

Еще по теме

Иван Телегин познакомил любовницу с мамой
Иван Телегин перестал скрывать отношения с любовницей
Появилось фото мужа Пелагеи с предполагаемой любовницей
Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей: "В распаде наших отношений нет вины третьих лиц"