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Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев местных

Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев местныхРита ОраФото: @ritaora

Известная британская певица Рита Ора покинула Лондон на фоне введения режима строгой изоляции в Великобритании. Она перебралась за город в арендованный дом вместе с друзьями, чем навлекла на себя гнев местных жителей, пишет The Sun.

Собеседники газеты рассказали, что компания Оры забрела на частную собственность, из-за чего на них накричал местный фермер. Жители также выразили недовольство приездом знаменитости в Facebook.

Отмечается, что Ору раскритиковали в частности из-за того, что она покинула свою квартиру в Лондоне, перед этим публично поддержав карантинные меры. Ее представитель заявил журналистам, что певица уехала из столицы Великобритании до введения общего карантина.

В мае 2018 года Оре, спевшей про поцелуи с девушками, пришлось извиняться перед лесбиянками за маргинализацию любви между женщинами.

Рита Ора — 29-летняя британская певица албанского происхождения. Она также снялась в фильмах «Форсаж 6», «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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