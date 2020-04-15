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Известная телеведущая скрыла возвращение из отпуска в Россию из-за коронавируса

Известная телеведущая скрыла возвращение из отпуска в Россию из-за коронавирусаФото: Алексей Куденко / РИА Новости

Телеведущая Ирена Понарошку тайно вернулась в Россию несколько недель назад: в соцсетях она публиковала старые снимки из отпуска, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в связи с коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Вынуждена сделать каминг-аут: мы уже больше двух недель в России», — отметила Понарошку. По словам ведущей, она с сыном без проблем долетела из Таиланда в Москву авиарейсом, билеты на который купили еще летом 2019 года. Известная телеведущая заметила, что буквально через несколько дней после этого самолеты перестали летать.

Она пояснила, что скрыла свое возвращение в Москву и публиковала снимки с отдыха на протяжении нескольких недель из-за опасений оказаться в больнице в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус. Бывший виджей телеканала «MTV Россия» утверждает, что ее друзей госпитализировали в медицинское учреждение «с якобы положительными тестами, а все последующие тесты оказались отрицательными».

«Не хотелось повторять их судьбу, поэтому решила не вести прямой репортаж из аэропортов и самолетов», — добавила ведущая. По ее словам, в столицу они с сыном вернулись ради спокойствия ее родителей и любви к московской весне, «даже такой ненормальной».

Ранее Понарошку снялась в клипе на песню про самоизоляцию, где показала свое времяпрепровождение во время карантина. Видеоролик снимали для телепередачи «Вечерний Ургант».

Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV и вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама», а также проекты на СТС. С октября 2018 года ведет рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».

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По материалам: lenta.ru

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