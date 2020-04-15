Ярославский губернатор рассказал о дополнительной поддержке бизнеса

Анастасия Иванова

Правительство Ярославской области вместе с бизнес-сообществом разработало в дополнение к федеральным ряд региональных мер поддержки компаний, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса, и направит на это более 500 миллионов рублей, заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Заявление главы региона СМИ предоставила его пресс-служба.

Губернатор напомнил, что в соответствии с указом президента России режим нерабочих дней с сохранением за работниками их заработной платы в регионе продлён до конца месяца. В то же время, учитывая стабильную эпидемиологическую ситуацию в области, с 6 апреля по решению правительства региона возобновлена работа более 50 важных для региональной экономики предприятий, и рассматривается вопрос о возобновлении работы ряда организаций малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания.

Глава региона подчеркнул, что в дополнение к федеральным мерам в регионе утвердили дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь – отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции. В разработке правительству области помогали бизнес-сообщество и партия "Единая Россия".