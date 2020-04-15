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Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом

Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусомФото: Sultan Mahmud Mukut / Globallookpress.com

Двух пациентов с коронавирусом моложе 60 лет удалось спасти в США после того, как лечащий врач решил рискнуть и прибегнул к экспериментальному лечению больных — он применил метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Система берет на себя роль легких и вместо них очищает кровь, насыщая ее кислородом. Об этом сообщает Daily Mail.

Одним из спасенных пациентов с COVID-19 оказался 44-летний доктор из Сиэттла Райян Паджетт (Dr Ryan Padgett), который работал в отделении по оказанию экстренной помощи зараженным коронавирусом.

Второй излечившийся пациент — 53-летний мужчина из штата Аризона Энес Дэдик (Enes Dedic). Ему понадобилась искусственная поддержка жизни всего через несколько дней после того, как у него проявились первые незначительные симптомы.

Оба мужчины были здоровы перед тем, как их поразил коронавирус.

Паджетт и Дэдик в числе первых пациентов во всем мире, которых подвергли ЭКМО, чтобы излечить от коронавируса. Процедура ЭКМО возможна благодаря насосу и оксигенатору, заменяющему больному человеку легкие. Насос нагнетает в оксигенатор кровь из крупного сосуда; в оксигенаторе происходит газообмен, и очищенная кровь возвращается больному.

Ране 15 апреля сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Наибольшее количество пострадавших от коронавируса в США. Там зафиксировали 609,2 тысячи случае заражения; от вируса скончались 26 033 человека.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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