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Эксперт: Pemex могла выиграть от большего сокращения добычи в Мексике

Эксперт: Pemex могла выиграть от большего сокращения добычи в Мексике
После достижения соглашения с ОПЕК Мексика потеряла шанс вывести из эксплуатации убыточные для государственной нефтяной корпорации Pemex месторождения, заявил в интервью агентству Notimex советник Федеральной комиссии по электроэнергии Артуро Карранса.

"В стране работают 7790 скважин со средним уровнем добычи 200 баррелей в сутки. Если остановить 1 тысячу наименее рентабельных, средний уровень составит 250, так что большое количество действующих скважин экономически невыгодно", - сказал Карранса.

По мнению эксперта, для государственной нефтегазовой корпорации Petroleros Mexicanos (Pemex) было бы выгодным сокращение добычи более чем на 100 тысяч баррелей в день, как того требуют условия сделки с ОПЕК+, поскольку это позволит заморозить убыточные скважины и снизить инвестиции в разведку новых.


Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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