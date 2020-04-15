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Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ

Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Заявления о возможности нанесения Украиной ракетного удара по Ростовскому нефтеперерабатывающему заводу - безответственные и провокационные, на практике они приведут к концу украинской государственности, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара комплексом реактивного залпового огня (РСЗО) "Ольха" по Ростовскому НПЗ.


"Абсолютно безответственное заявление, свидетельствующее о дальнейшей деградации Украины, ее политической и интеллектуальной элиты. Подобное заявление в нынешних условиях не может рассматриваться иначе как провокационное и подстрекательское", - сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, с практической точки зрения, если такой ракетный удар был бы предпринят, то это "поставило бы точку на украинской государственности".

# Политика
По материалам: ria.ru

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