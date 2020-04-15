Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ

Влада Некрасова

Заявления о возможности нанесения Украиной ракетного удара по Ростовскому нефтеперерабатывающему заводу - безответственные и провокационные, на практике они приведут к концу украинской государственности, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара комплексом реактивного залпового огня (РСЗО) "Ольха" по Ростовскому НПЗ.





"Абсолютно безответственное заявление, свидетельствующее о дальнейшей деградации Украины, ее политической и интеллектуальной элиты. Подобное заявление в нынешних условиях не может рассматриваться иначе как провокационное и подстрекательское", - сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, с практической точки зрения, если такой ракетный удар был бы предпринят, то это "поставило бы точку на украинской государственности".