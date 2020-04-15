Эксперты рассказали, что будет с рублем после снятия ограничений

Алексей Вольцев

Снятие самоизоляции и возобновление полноценных международных торговых отношений может повысить импорт в РФ, что увеличит давление на рубль, однако есть ряд факторов, способных компенсировать это давление, поэтому курс рубля во втором полугодии будет чувствовать себя не хуже, чем сейчас, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

Аналитики Райффайзенбанка оценили, что по мере восстановления экономической активности и снятия режима самоизоляции в Европе и РФ (возможно уже в мае) курс рубля начнет испытывать давление от возросшего импорта.