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Эми Шумер рассказала, почему они с мужем решили официально поменять имя своего годовалого сына

Эми Шумер рассказала, почему они с мужем решили официально поменять имя своего годовалого сына

Оказывается, сына 38-летней Эми Шумер теперь зовут не Джин Эттелл Фишер. Во время записи подкаста "3 Girls, 1 Keith" американская стендап-комедиантка сообщила, что вместе с мужем Крисом Фишером решила официально поменять второе имя сына, которому в мае исполнится ровно год. Причиной стало созвучие имени Gene Attell (Джин Эттелл) слову Genital (что в переводе "генитальный") — такое сходство в словах нашли Эми и Крис.

Ребята, вы знаете, что мы официально поменяли имя нашего сына Джина? Теперь его зовут Джин Дэвид Фишер. Прежде его вторым именем было Эттелл, но мы поняли, что случайно назвали сына генитальным,— сказала Эми Шумер своим собеседникам в студии.


Эми Шумер

Австралийская актриса Клаудия О’Доэрти, тоже принимавшая участие в записи подкаста, отметила, что слух ее мамы тоже резануло сочетание имен Джин Эттелл.

Ранее сообщалось, что Эми и Крис назвали первенца в честь своего друга, 55-летнего комика Дэйва Эттелла, снявшегося вместе с Шумер в фильме "Девушка без комплексов" (Trainwreck). По словам актрисы, позже она с ним обсудила внезапную перемену имени ребенка. В итоге выбор родителей пал на имя Дэвид, так как это второе имя отца Эми. Ну а первое имя Джин, как предполагает пресса, могло достаться мальчику от комика Джина Уайлдера, которым восхищалась Эми.


Эми Шумер с сыном


Эми Шумер и Крис Фишер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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