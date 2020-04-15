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Эр-Рияд не разводится с Москвой — саудовский принц

Эр-Рияд не разводится с Москвой — саудовский принц

Между Москвой и Эр-Риядом в марте возникли разногласия в вопросе сокращения добычи нефти, но о «разводе» речи не идет. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

При этом, отвечая на вопросы ведущей, он отметил, что между двумя странами сохраняются семейные отношения.

«Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга. Их разрешение делает семьи сильнее. У нас не планируется никакого развода. Извините, если разочаровал», — сказал принц.

Комментируя новое соглашение ОПЕК+, по которому Саудовская Аравия, Россия и другие страны с 1 мая сократят добычу, принц отметил, что после этого ситуация на рынке стабилизируется в течение нескольких месяцев.

Как уже сообщало ИА Newstes, по сделке, самые большие сокращения взяли на себя Россия и Саудовская Аравия — по 2,5 млн баррелей в сутки. На 9,7 млн баррелей страны ОПЕК+ снизят производство в мае и июне. С июля до конца года будет действовать квота 7,6 млн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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