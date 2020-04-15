Как советским чиновникам дали нагоняй за травматизм на уроках труда

Лидия Мартынова

В советское время уроки труда были важной составляющей образовательного процесса. Школьники учились прикладным вещам: шить, точить, стругать, пилить. Вместе с тем, долгое время охрана труда учеников оставляла желать лучшего.

Мастерские размещали в подвалах с плохим освещением, инструменты приходили в негодность и не чинились, не хватало средств защиты, дети не проходили должной подготовки и инструктирования перед работой на станках. Дошло до того, что подростков стали даже, в нарушение закона о труде, привлекать к работе в ночных сменах.

Все эти недостатки перечислены в постановлении Совета Министров РСФСР от 15 апреля 1960 года. Власти считали виновными в таком положении дел органы образования, руководство школ и предприятий, которым просто не было дела до охраны труда школьников.

Документ возложил ответственность за жизнь и здоровье детей во время уроков труда на директоров школ. Союзным республикам предписывалось вывести все школьные мастерские из подвалов в пригодные для уроков труда помещения, обеспечить всех детей спецодеждой, а также ускорить издание пособий и инструкций по технике безопасности.