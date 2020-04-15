Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как в TikTok возродили моду на ретромакияж

Как в TikTok возродили моду на ретромакияж

Пользователи TikTok позволили нам по-новому взглянуть на мейк эпохи старого Голливуда. Десятки девушек постят видео с хештегом #VintageGirl и возрождают моду на матовые красные губы, макияж в стиле "кошачий глаз" и "детские" челки. Причем для большинства этот ретрообраз не просто косплей миссис Мейзел, а стиль жизни. Рассказываем про этих эффектных девушек.

Поклонники TikTok, вероятно, видели множество фотографий девушек, которые выглядят так, будто их только что телепортировали из 1950-х годов. Просматривая ленту приложения с хештегом #VintageGirl, можно найти десятки девушек, чьи прически, макияж и предметы гардероба будто бы из другой эпохи.


Вот, например, Пейдж Лавуа, 30-летняя писательница из Флориды, рассказывает, что в подростковом возрасте была одержима фильмами с актрисой Ланой Тернер (ее называли секс-символом 1940—1950-х годов).


Пейдж Лавуа

18-летняя Кайла Мур, студентка из Мэриленда, обожает эпоху старого Голливуда, с тех пор как родители познакомили ее с музыкой и модой 1950-х.

@vintagepast

##pov you cheated on your wife with your secretary and you confront her about it {##fyp ##vintage ##retro ##1950s ##1940s ##50s ##40s￼￼ ##duet ##keepingbusy

♬ the marvelous mrs. maisel - audreyaann

Александрия Прентисс, 26-летняя домохозяйка из Арканзаса, стала одеваться в стиле ретро с тех пор, как в 2014 году устроилась на работу в местный винтажный бутик.


Александрия Прентисс

Мэдлин Монтклер, 20-летняя студентка из Калифорнии, начала участвовать в исторических реконструкциях, еще будучи школьницей.


Для некоторых из "винтажных девушек" (именно так они себя называют) такой стиль жизни не ограничивается лишь определенной одеждой и макияжем. Например, Лавуа живет в доме, построенном в 1955 году, и говорит, что ее муж даже построил для них мебель в стиле того времени. Мур считает, что одежда, прическа и макияж в конечном итоге повлияли на ее поведение.

Это влияет на все, например, на то, как вы ведете себя, и на ваши манеры, — говорит она.


Секретами создания своих образов девушки охотно делятся в соцсетях. Волосы они предпочитают накручивать на щипцы, а не на привычные нам утюжки.

Я мою волосы, а потом накручиваю их на бигуди и ложусь спать. В качестве стайлинга использую Conair Soft Curlers и Suavecita Grooming Spray. Затем утром я использую расческу Mason Pearson Mixed Brush и укладываю пряди с помощью питательного масла, — говорит Монтклер.


Девушки признаются, что повторить укладку своих кумиров из 1950-х не так просто, как кажется. Они многому научились, просматривая видео на YouTube.

Бархатная, матовая красная помада — еще одна необходимая вещь для создания образа в стиле ретро.

Я использую помаду розовато-красного цвета от Bésame Cosmetics. Также отличный оттенок Red Velvet и Red Hot Red, — рассказывает Мэдлин Монтклер.

Контуринг еще не был так популярен в 1950-х годах, вместо него девушки наносили на яблочки щек немного кремовых румян или помады подходящего оттенка. И вуаля, образ готов!

Делимся с вами прекрасными примерами для вдохновения!










@vintagepast

And that’s on what? ##fyp ##vintage ##retro ##1950s ##50s ##40s ##foryou ##foryoupage

♬ No OnE cAn GuEsS - sxft...twins


@missvintagewitch

I had a case of the mean reds. ##breakfastattiffanys ##audreyhepburn ##vintagegirls ##vintageonly ##singer ##vintage #kulele ##hollygolightly ##fyp

♬ original sound - missvintagewitch

@mrspaigelavoie

##vintage ##vintagegirls ##grwm ##makeup ##goodmorning ##pinup ##vintagestyle ##retro ##alarmclock ##CoolRanchDance ##phonekeepsmoving ##BestThingSince ##fyp

♬ This Magic Moment - Ben E. King

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

19-летний сын солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева женился: фото со свадьбы
19-летний сын солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева
Ксения Бородина оправдалась за измены мужа: «Меня специально накручивали»
Ксения Бородина оправдалась за измены мужа: «Меня специально
Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома
Герои "Спокойной ночи, малыши!" запустили в Сети акцию #спокойнодома
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
Силы НАТО провели более ста воздушных миссий в рамках борьбы с COVID-19
Силы НАТО провели более ста воздушных миссий в рамках борьбы с
Как в TikTok возродили моду на ретромакияж
Как в TikTok возродили моду на ретромакияж
В Афганистане талибы расстреляли молодежь, игравшую в крикет
В Афганистане талибы расстреляли молодежь, игравшую в крикет
Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса
Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса
Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Российским школьникам показали порно вместо урока химии
Российским школьникам показали порно вместо урока химии
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу

Еще по теме

TikTok и конкурс «Мой первый бизнес» запустили совместный челлендж
Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"
TikTok проводят бета-тестирование рекламной платформы
«Исламское государство» занялось вербовкой в TikTok