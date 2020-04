Как в TikTok возродили моду на ретромакияж

Вадим Карасев

Пользователи TikTok позволили нам по-новому взглянуть на мейк эпохи старого Голливуда. Десятки девушек постят видео с хештегом #VintageGirl и возрождают моду на матовые красные губы, макияж в стиле "кошачий глаз" и "детские" челки. Причем для большинства этот ретрообраз не просто косплей миссис Мейзел, а стиль жизни. Рассказываем про этих эффектных девушек.

Поклонники TikTok, вероятно, видели множество фотографий девушек, которые выглядят так, будто их только что телепортировали из 1950-х годов. Просматривая ленту приложения с хештегом #VintageGirl, можно найти десятки девушек, чьи прически, макияж и предметы гардероба будто бы из другой эпохи.





Вот, например, Пейдж Лавуа, 30-летняя писательница из Флориды, рассказывает, что в подростковом возрасте была одержима фильмами с актрисой Ланой Тернер (ее называли секс-символом 1940—1950-х годов).





Пейдж Лавуа

18-летняя Кайла Мур, студентка из Мэриленда, обожает эпоху старого Голливуда, с тех пор как родители познакомили ее с музыкой и модой 1950-х.

Александрия Прентисс, 26-летняя домохозяйка из Арканзаса, стала одеваться в стиле ретро с тех пор, как в 2014 году устроилась на работу в местный винтажный бутик.





Александрия Прентисс

Мэдлин Монтклер, 20-летняя студентка из Калифорнии, начала участвовать в исторических реконструкциях, еще будучи школьницей.





Для некоторых из "винтажных девушек" (именно так они себя называют) такой стиль жизни не ограничивается лишь определенной одеждой и макияжем. Например, Лавуа живет в доме, построенном в 1955 году, и говорит, что ее муж даже построил для них мебель в стиле того времени. Мур считает, что одежда, прическа и макияж в конечном итоге повлияли на ее поведение.

Это влияет на все, например, на то, как вы ведете себя, и на ваши манеры, — говорит она.





Секретами создания своих образов девушки охотно делятся в соцсетях. Волосы они предпочитают накручивать на щипцы, а не на привычные нам утюжки.

Я мою волосы, а потом накручиваю их на бигуди и ложусь спать. В качестве стайлинга использую Conair Soft Curlers и Suavecita Grooming Spray. Затем утром я использую расческу Mason Pearson Mixed Brush и укладываю пряди с помощью питательного масла, — говорит Монтклер.





Девушки признаются, что повторить укладку своих кумиров из 1950-х не так просто, как кажется. Они многому научились, просматривая видео на YouTube.

Бархатная, матовая красная помада — еще одна необходимая вещь для создания образа в стиле ретро.

Я использую помаду розовато-красного цвета от Bésame Cosmetics. Также отличный оттенок Red Velvet и Red Hot Red, — рассказывает Мэдлин Монтклер.

Контуринг еще не был так популярен в 1950-х годах, вместо него девушки наносили на яблочки щек немного кремовых румян или помады подходящего оттенка. И вуаля, образ готов!

Делимся с вами прекрасными примерами для вдохновения!





































