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Коллапс в метро и пробки на дорогах: в Москве начал действовать режим цифровых пропусков

Коллапс в метро и пробки на дорогах: в Москве начал действовать режим цифровых пропусков

С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начал действовать режим цифровых пропусков — теперь для поездки на работу, к врачу или для личных целей потребуется специальный qr-код, который нужно будет предъявить сотрудникам правоохранительных органов в случае проверки. В противном случае жители столицы и области, которые не оформят эти пропуска, будут оштрафованы на пять тысяч рублей.

Однако, введя новые меры, которые, как предполагается, должны помочь в борьбе с распространением коронавируса, столичные власти, кажется, сами до конца не разобрались, как эта система будет работать. Так, сегодня утром на въезде в Москву образовались огромные пробки, а на входе в метро случилось настоящее столпотворение, так как полицейские проверяли у граждан (при этом многие из них были без масок) наличие пропусков. Как отметили пользователи сети, которые публиковали в соцсетях кадры с места событий, ни о каком социальном дистанцировании речи и быть не может.

Кто еще не заболел, точно заболеет,

— пишут они.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже прокомментировал сложившуюся ситуацию и пообещал усовершенствовать систему проверки пропусков.

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать,

— сказал он.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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