Комендантский час в районах Киргизии планируют сократить на два часа

Алексей Вольцев

Комендантский час в районах с введенным из-за коронавируса чрезвычайным положением в Киргизии планируется сократить на 2 часа, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Планируется сократить комендантский час на 2 часа, с 21.00 (18.00 мск) до 6.00 (3.00 мск)", - заявил представитель штаба.

В настоящий момент в районах Киргизии, где введен режим ЧП, запрещено выходить на улицу с 20.00 (17.00 мск) до 7.00 (4.00 мск).

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков продлил режим ЧП на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля, а также ввел режим ЧП в городе Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области.