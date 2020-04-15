Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Комик Александр Гудков собрался жениться

Комик Александр Гудков собрался женитьсяФото: @gudokgudok

Российский комик Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение любимому человеку и собрался жениться. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.

Гудков неохотно отвечал на вопросы о личной жизни, но сообщил, что у него есть любимый человек и что он готов сделать все, чтобы этому человеку было хорошо. На вопрос о том, как он планирует сделать предложение, он ответил, что в такой ситуации нужно «просто сказать и все», а также добавил, что в его случае «уже все сказано».

Комик отметил, что решил не устраивать свадебное торжество. По его словам, он бы рассмотрел этот вариант, если бы не был известным человеком. Собчак в ответ на это заявила, что готова провести его свадьбу бесплатно.

После выхода первой части интервью с Гудковым Собчак призналась, что у нее случилась истерика от смеха. Комик рассказал о смерти актера Валентина Гафта, после чего ведущей позвонил ее коллега Иван Ургант и спросил, зачем они «похоронили Гафта». После этого Собчак принесла извинения актеру.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Эксперт предсказал "конец Украины" в случае атаки на российский НПЗ
Звездопад Лириды 16 апреля 2020 года: что говорят астрологи и астрономы
Звездопад Лириды 16 апреля 2020 года: что говорят астрологи
Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Комик Александр Гудков собрался жениться
Комик Александр Гудков собрался жениться
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Экспериментальное лечение спасло жизни двух зараженных коронавирусом
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была доведена до слез
Дрю Бэрримор попыталась поучить своих детей в карантине и была
Фламинго способны на долгую дружбу
Фламинго способны на долгую дружбу
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна
Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу

Еще по теме

У Собчак случилась истерика из-за рассказавшего о смерти Гафта гостя
Популярный российский комик ответил на упреки в «дебилизации населения»
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы