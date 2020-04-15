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Кому положена налоговая отсрочка из-за коронавируса

Кому положена налоговая отсрочка из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В России начал работу сервис, при помощи которого можно проверить возможность получения отсрочки в связи с коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

С помощью сервиса налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН.

При положительном ответе пользователь получит ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.

В ФНС уточнили, что правила распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы, либо появились убытки, и занятые в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах.

В настоящее время целевая поддержка оказывается предприятиям, прежде всего тем, которые сохраняют занятость, малому и среднему бизнесу: на полгода предоставлена отсрочка по налогам, страховым платежам, упрощены административные процедуры получения лицензионных и разрешительных документов.

Ранее на сайте Совета Федерации был создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию COVID-19.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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