Ксения Бородина оправдалась за измены мужа: «Меня специально накручивали»

Анастасия Иванова

Ксения Бородина уверена, что муж ей не изменял. По мнению телеведущей, их специально настраивали друг против друга, поскольку хейтеры хотели добиться развода пары. В итоге супругам удалось помириться и забыть про обиды.

37-летняя Ксения Бородина упорно пытается убедить поклонников в том, что ее личная жизнь похожа на сказку. Телеведущая уже давно замужем за Курбаном Омаровым и воспитывает двух дочерей.

Однако пользователи Сети все еще помнят скандал, который разгорелся между влюбленными в 2016 году. Тогда Бородина в красках описывала измены супруга, который ходил по любовницам в период ее беременности. Казалось, Ксения никогда не сможет простить Курбана, но через несколько месяцев влюбленным все-таки удалось помириться.

Теперь же Бородина заявила, что измены мужа и вовсе были не доказаны. По мнению звезды, в тот период ей просто не хватило мудрости, чтобы сразу определить ложь.

«Вот у меня была сложная ситуация с мужем. Мы три месяца не общались вообще. Меня специально накручивали, кидали какие-то доказательства, которые в итоге так и не подтвердились. Все это делалось специально. Если бы можно было что-то изменить, я бы не стала выставлять наши проблемы на всеобщее обозрение», — объяснила телеведущая.

По мнению Ксении, многие современные звезды специально пиарятся на разводах, пытаясь стать более популярными и успешными. Это кажется Бородиной диким, ведь в погоне за деньгами пары часто забывают даже про благополучие детей. А вот сама телеведущая после того самого конфликта с Курбаном старается не привлекать внимание к возможным семейным проблемам.





Сейчас Бородина и Омаров проводят очень много времени вместе из-за карантина. При этом вынужденная изоляция лишь доказала Бородиной, как сильно она любит супруга.

«Мы вообще не ссоримся сейчас, чему я очень рада. Нам нравится быть вместе. Я вообще счастлива, что удается и с детьми так много времени проводить. Конечно, хочется иногда из дома на работу убежать, но в целом у нас все хорошо», — подчеркнула звезда.

Ксения продолжает почти каждый день ездить на съемочную площадку «ДОМа-2», но помимо этого из дома не выходит. Телеведущая тщательно следит за чистотой и дезинфекцией в доме, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, но все равно переживает за близких.

Общаясь с порталом Super.ru, Ксения призналась, что сейчас больше всего скучает по своим друзьям и поездкам за рубеж. Однако карантин, по мнению знаменитости, может многим помочь в переосмыслении собственной жизни, поэтому воспринимать его нужно как благо.

Фото: Instagram