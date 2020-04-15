Ксения Бородина оправдалась за измены мужа: «Меня специально накручивали»
37-летняя Ксения Бородина упорно пытается убедить поклонников в том, что ее личная жизнь похожа на сказку. Телеведущая уже давно замужем за Курбаном Омаровым и воспитывает двух дочерей.
Однако пользователи Сети все еще помнят скандал, который разгорелся между влюбленными в 2016 году. Тогда Бородина в красках описывала измены супруга, который ходил по любовницам в период ее беременности. Казалось, Ксения никогда не сможет простить Курбана, но через несколько месяцев влюбленным все-таки удалось помириться.
Теперь же Бородина заявила, что измены мужа и вовсе были не доказаны. По мнению звезды, в тот период ей просто не хватило мудрости, чтобы сразу определить ложь.
По мнению Ксении, многие современные звезды специально пиарятся на разводах, пытаясь стать более популярными и успешными. Это кажется Бородиной диким, ведь в погоне за деньгами пары часто забывают даже про благополучие детей. А вот сама телеведущая после того самого конфликта с Курбаном старается не привлекать внимание к возможным семейным проблемам.
Сейчас Бородина и Омаров проводят очень много времени вместе из-за карантина. При этом вынужденная изоляция лишь доказала Бородиной, как сильно она любит супруга.
«Мы вообще не ссоримся сейчас, чему я очень рада. Нам нравится быть вместе. Я вообще счастлива, что удается и с детьми так много времени проводить. Конечно, хочется иногда из дома на работу убежать, но в целом у нас все хорошо», — подчеркнула звезда.
Ксения продолжает почти каждый день ездить на съемочную площадку «ДОМа-2», но помимо этого из дома не выходит. Телеведущая тщательно следит за чистотой и дезинфекцией в доме, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, но все равно переживает за близких.
Общаясь с порталом Super.ru, Ксения призналась, что сейчас больше всего скучает по своим друзьям и поездкам за рубеж. Однако карантин, по мнению знаменитости, может многим помочь в переосмыслении собственной жизни, поэтому воспринимать его нужно как благо.
Фото: Instagram