Лунный день сегодня 15 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Влияние Луны зависит от многих факторов, в том числе от ее нахождения в определенном созвездии. Рекомендации астрологов на каждый день помогут выбрать оптимальные дела и привлечь в жизнь удачу, обходя неприятности стороной.

Энергетика суток будет, по словам астрологов, удачной для выполнения небольших дел, не требующих особых усилий. В среду не будет больших потрясений и опасностей, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять бдительности. Внимание к мелочам поможет найти выход из затруднительного положения, а также придумать способ реализовать себя.

Фаза Луны: 21-22 лунный день. Убывающая Луна в Водолее — прекрасное время для творчества, общения и составления планов на ближайшее время. Энергетика этих суток благоприятна для развития новых талантов и продвижения по карьерной лестнице.

Магнитные бури: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, солнечные ветра в этот день не достигнут поверхности планеты.

Важные события: православные верующие отмечают Великую среду во время Страстной недели.

Благоприятные дела 15 апреля

Опасности и риски 15 апреля

Домашние дела при Луне в Водолее

позитивной настрой;развитие и пробуждение талантов;общение;уход за комнатными растениями;планирование;укрепление иммунитета.потакание сиюминутным эмоциям;неразборчивость в еде;невнимательность;лень;отказ от выполнения данных ранее обещаний.

В среду наиболее подходящей работой по дому будет та, что приносит радость. Уборку можно отложить на Чистый четверг, а среду посвятить менее энергозатратным делам: уходу за растениями, которые способны привлечь в жизнь благополучие, приготовлению вкусного обеда или ужина, чтению и любимому хобби.

Деньги и работа в четверг

Среда проходит под влиянием Меркурия, который отвечает за коммуникации, а значит, в этот день удача улыбнется тем, кто планирует проведение конференций и деловых встреч. В условиях карантина выручат технологии, с помощью которых можно провести встречу в онлайн режиме.

Среда оптимальна для энергичных дел, которые не требуют больших затрат энергии. В это время принято завершать дела, заниматься планированием, а также не забывать о финансовой стороне жизни. Привлечь в жизнь деньги помогут рациональные траты, отказ от сомнительных сделок, а также заговоры, призванные помочь выйти из кризиса без потерь.

Что надеть сегодня

Выбор гардероба в этот день будет зависеть от личных предпочтений, однако астрологи рекомендуют избегать кричащих оттенков: они могут сбить вас с толку. Нежные пастельные цвета, в том числе малахитовый, голубой, серый позволят сосредоточиться на делах и расположить к себе окружение. В качестве украшений стоит использовать натуральные камни, защищающие от агрессивного воздействия недоброжелателей.

Любовь и отношения по лунному календарю

В среду влюбленные смогут провести время вместе, укрепить зарождающиеся чувства, а также поделиться друг с другом позитивной энергией. Тем, кто находится в поиске второй половинки, не стоит замыкаться в себе. Проверенные шепотки помогут привлечь в жизнь долгожданное чувство и не разочароваться в своем выборе.

Настроение и здоровье 15 апреля

Настроение в среду будет во многом зависеть от самочувствия, а значит, стоит не пренебрегать укреплением иммунитета и всеми силами бороться с недугами. Поддержать организм в тонусе позволят утренняя зарядка и йога. Людям, склонным к раздражительности, помогут травяные настои, мягко воздействующие на нервную систему и успокаивающие без побочных эффектов.