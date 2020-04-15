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Мацуев рассказал о самом "гениальном", что происходит в период изоляции

Мацуев рассказал о самом "гениальном", что происходит в период изоляции
Пианист Денис Мацуев назвал "гениальным" и потрясающим в нынешних условиях самоизоляции то, что он видит, как растет и развивается его дочь, с которой из-за плотного гастрольного графика удавалось видеться нечасто.

"Самое гениальное, что происходит в моей жизни в последний месяц - это, безусловно, общение с моей дочерью, которой 3,5 года, и папу за эти годы она выдела нечасто, у меня же по 300 концертов в год происходит. Сейчас я вижу, как она растет и как быстро развивается - это потрясающе", - рассказал РИА Новости Мацуев.

Музыкант рассказал, что каждый вечер дочь Аня дает представления для всей семьи.


"Каждый день у нас дома театральные постановки - моноспектакли Ани, каждый вечер ее бенефис... Это сказки, которые она придумывает сама, она перемешивает всех героев, делает свои сюжетные линии, всегда с хэппи-эндом. Развитие этих линий всегда очень импровизационно она все делает на ходу, талант к импровизации передался ребенку, слава Богу. Может быть, когда-нибудь выложу в Instagram ее спектакли, словами это не описать", - сказал Мацуев.

# Россия
По материалам: ria.ru

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