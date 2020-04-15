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Мать Илона Маска устроила домашнее дефиле под песню Граймс (а та прокомментировала)

Мать Илона Маска устроила домашнее дефиле под песню Граймс (а та прокомментировала)

71-летняя Мэй Маск, мать 48-летнего основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, похоже, нашла общий язык с его 32-летней девушкой Граймс. Во всяком случае ничего против ее музыкального творчества Мэй не имеет, ведь минувшим днем устроила дефиле у себя дома под песню Граймс Violence ("Жестокость").

Мэй приняла участие в благотворительном марафоне — прошла по комнате так, как ходит по подиуму, в поддержку представителей американкой моды, пострадавших от коронавируса.

Великолепная,  — прокомментировала ее ролик в инстаграме Граймс.



 


Видео из инстаграма Мэй Маск

Уже совсем скоро Граймс родит ребенка, который станет для нее первенцем, а для Илона Маска шестым ребенком: в первом браке Маска с Жюстин Уилсон родились пятеро детей.

Роман предпринимателя и канадской певицы продолжается два года. Как пара они дебютировали на Балу Института костюма в мае 2018 года. О беременности Граймс стало известно два месяца назад, но лишь в марте она сама рассказала в интервью о ней и подтвердила, что отцом ребенка является Илон Маск.


Илон Маск и Граймс



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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