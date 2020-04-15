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МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США

МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
В МИД России до сих пор не знают точное число детей из РФ, которые остаются в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне Захарова со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне сообщила, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ. Москва предприняла демарши в адрес госдепартамента и посольства США в РФ, а также потребовала от американской стороны пояснить, на каком основании школьники вывозились из России. По словам Захаровой, реакции пока не последовало.

В свою очередь, в американской дипмиссии РИА Новости заявили, что знают о 51 российском школьнике в США и сейчас этот вопрос решается. Посольство США в России заявило агентству, что передало МИД РФ информацию о находящихся в США российских школьниках 13 апреля.


"Звезда".

Захарова напомнила, что после ситуации в 2014 году, когда дети из РФ, усыновлявшиеся американцами, исчезали, невозможно было проверить их условия жизни, были свёрнуты все официальные образовательные контакты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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