МИД сообщил об оказавшихся в сложной ситуации в США школьниках из России
Несколько десятков российских школьников, которые в свое время уехали в США на учебу по различным программам, сейчас оказались в этой стране в сложном положении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что дипломаты пытаются принять все меры для их возвращения домой.
По словам Захаровой, в рамках одной лишь программы «Secondary School Student Program», которую курирует Госдепартамент, в США прибыло 74 российских старшеклассника.
Она отметила, что отправка российских школьников не была согласована с российскими дипломатами, она проводилась «втайне от российских властей», и «в критической ситуации эта афера вскрылась».
Сейчас Москва требует от Вашингтона все данные по российским школьникам, чтобы найти их.
В американском посольстве в России сообщили РБК, что по состоянию на 6 апреля в Штатах находился 51 российский школьник, все они прибыли в страну в рамках программ, финансируемых частным сектором.