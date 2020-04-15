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МИД сообщил об оказавшихся в сложной ситуации в США школьниках из России

МИД сообщил об оказавшихся в сложной ситуации в США школьниках из России

Несколько десятков российских школьников, которые в свое время уехали в США на учебу по различным программам, сейчас оказались в этой стране в сложном положении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что дипломаты пытаются принять все меры для их возвращения домой.

По словам Захаровой, в рамках одной лишь программы «Secondary School Student Program», которую курирует Госдепартамент, в США прибыло 74 российских старшеклассника.

«Теперь ее реализация в „пожарном“ порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании. Помимо этого, поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — заявила официальный представитель МИД.

Она отметила, что отправка российских школьников не была согласована с российскими дипломатами, она проводилась «втайне от российских властей», и «в критической ситуации эта афера вскрылась».

Сейчас Москва требует от Вашингтона все данные по российским школьникам, чтобы найти их.

В американском посольстве в России сообщили РБК, что по состоянию на 6 апреля в Штатах находился 51 российский школьник, все они прибыли в страну в рамках программ, финансируемых частным сектором.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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